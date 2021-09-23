Dolar ve avroda son durum (23.09.2021)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6760 liradan, avro 10,1690 liradan güne başladı.

AA
23 Eylül 2021 Perşembe, 09:00
Dolar ve avroda son durum (23.09.2021)
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Serbest piyasada 8,6740 liradan alınan dolar, 8,6760 liradan satılıyor. 10,1670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1690 lira olarak belirlendi.

Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6460 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1510 lira olmuştu.


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