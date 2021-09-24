Dolar ve avroda son durum (24 Eylül Cuma)

Dolar ve avroda son durum... İstanbul serbest piyasada dolar 8,83 liradan, avro 10,36 liradan işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 09:05
Dolar ve avroda son durum (24 Eylül Cuma)
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Dolar ve avroda yükseliş sürüyor. Serbest piyasada dolar, 8,83  liradan, avro ise 10,36  liradan işlem görüyor.

Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,7400 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2820 lira olmuştu.


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