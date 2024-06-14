Morgan Stanley'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley analist ve ekonomistleri yayımladıkları son notta dolar/TL kuru için tahminde bulundular. Raporda Türk Lirası hakkında iyimser görüşün korunduğu belirtilirken 2025 ortasında Dolar/TL ’nin 39’a yükseleceği tahmin edildi. Analistler Türkiye'nin CDS primi için ise satış tavsiyesinde bulundu.
Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası duruşunun daha uzun daha sıkı kalmasını beklediğini belirterek maliye ve gelirler politikasının dezenflasyona desteğinin artmasının baz senaryoları olduğunu söyledi.
Bloomberg HT'nin haberine göre, aralarında Nida Iqbal ve Hande Küçük’ün de olduğu Morgan Stanley analist ve ekonomistleri yayımladıkları notta “Yetkililerin dezenflasyona olan bağlılığı faizin 2025 birinci çeyreğe kadar değişmeyeceği tahminimizi destekliyor” denildi.
Raporda Türk Lirası hakkında iyimser görüşün korunduğu belirtilirken 2025 ortasında Dolar/TL ’nin 39’a yükseleceği tahmin edildi.
Türk bankalarının da değerlendirildiği raporda 2025’te daha düşük enflasyon, iyileşen marjlar ve öz sermaye karlılıkları ve düşük öz sermaye maliyeti ile bankalar için pozitif görüş belirtildi.
TÜRK BANKA HİSSELERİ İÇİN HEDEF FİYAT BELİRLEDİ
Analistler Akbank tavsiyesini “ağırlık artır” hedef fiyatını 96 TL, Garanti tavsiyesini “ağırlık artır” hedef fiyatını 160 TL, İş Bankası tavsiyesini “eşit ağırlık” ve hedef fiyatını 23,70 TL olarak belirledi.
Kurum, Türkiye 5 yıllık CDS’te 217 baz puan hedefiyle satış tavsiye etti.
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