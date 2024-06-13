Dolar TL'de dalgalanma sürüyor... Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 13 Haziran 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:19

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:19

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini sabit tuttu.

ABD'de dün açıklanan ve yakından takip edilen TÜFE verisi çekirdek fiyatların geçen ay üç yılı aşkın sürenin en yavaş artışını kaydettiğini gösterirken, dün erken ABD işlemlerinde Wall Street keskin yükseldi, dolar ve tahvil getirileri geriledi.

Öte yandan, politika faizini sabit tutan Fed yetkililerinin bu yıl için tahminlerini 25 baz puan büyüklüğünde sadece bir faiz indirimine düşürmesi yatırımcıları şaşırttı.

İç gündemde bugün TCMB haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet istatistikleri ile mayıs ayı konut satış verisi yer alıyor.

Hazine ise bugün kurumsal yatırımcılara gerçekleştireceği iki yıl vadeli altın tahvil ve kira sertifikası doğrudan satışı ile aylık iç borçlanma programını tamamlayacak.

Hazine bu ay 190 milyar TL civarında borçlanma yaptı.

TCMB'nin piyasadan likidite çekmesine gerekirse destek olacağını belirten Hazine bu ay için borçlanma öngörüsünü 37 milyar TL artışla 254 milyar TL'ye yükseltmiş Temmuz öngörüsü de 19 milyar TL artırmıştı.

Bugün açıklanacak haftalık veriler arasında TCMB rezervleri de yer alıyor. Bankacıların hesaplamasına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında 1.5 milyar dolarla pozitife geçmişti.

Bankacılar 7 Haziran ile biten geçen haftaki değişimi 4.5 milyar dolar artış olarak hesaplarken yerel seçimi takip eden son 10 haftada yaşanan artış yaklaşık 72 milyar dolar oldu.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen hafta yaklaşık 2 milyar dolar artışla 47.5 milyar dolara yükseldi. Toplam rezerv ise 2.5 milyar dolar artışla 146 milyar dolar hesaplandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyasette yumuşama adımlarında kendilerinin engel olarak görülüyorsa "gereken fedakarlığı yapmaya hazır olduğu"nu açıklaması ardından iç siyaset de piyasada takip edilen konular arasına girdi.

TL UZUN SÜRE YATAY SEYRİN ARDINDAN DALGALI

TCMB'nin nette döviz alımlarıyla dolar/TL'de görülen yatay seyir ve TL'nin görece yüksek getirisi hem yabancı hem de yurt içi yatırımcılar için TL'nin cazibesini yüksek tutmaya devam etti.

TL, dolar karşısında nisan ve mayıs aylarında neredeyse değişim göstermeden tamamlamıştı. Geçen hafta itibarıyla ise önce gelişmekte olan ülke sepetinde ilgili ülkelerde gerçekleşen seçim sonuçları ardından ABD istihdam ve dün ABD TÜFE verisiyinde de TL'de yabancı günlük giriş çıkışı içeren hareket görüldü.

İşlemciler TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerine giriş çıkışlarını benzer şekilde yansıtmaya yeni yeni başladığını, bunun da sağlıklı bir hareket olduğunu söyledi.

Dolar/TL'de bu sabah ilk işlemler saat 08.43 itibarıyla 32.29 seviyesindeydi. Kurda yaşanan sınırlı dalgalanmaya rağmen, nisan ve mayıs gibi Haziran ayının ilk bölümünde de TL'de dolara karşı anlamlı bir değer değişimi görülmedi. Euro TL ise 35.13'den işlem görüyor.

TCMB ayrıca pazartesi günü başlayan uygulama ile ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi.