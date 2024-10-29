Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Ekim 2024 döviz fiyatları
Dolar 34,2990 liradan, Euro ise 37,0230 liradan güne başladı.
Dolar/TL, 34,3050 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 34,2990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 37,1056'dan, sterlin/TL 44,4918'dan satılıyor.
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