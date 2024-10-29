Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Ekim 2024 döviz fiyatları

Dolar 34,2990 liradan, Euro ise 37,0230 liradan güne başladı.

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Ekim 2024 döviz fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:30

Dolar/TL, 34,3050 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 34,2990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 37,1056'dan, sterlin/TL 44,4918'dan satılıyor.



Etiketler: #dolar #euro #sterlin

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