Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 23 Ekim 2024 döviz fiyatları
Dolar 34,2480 liradan, Euro ise 37,0390 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2480 liradan, Euro 37,0390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2460 liradan alınan dolar, 34,2480 liradan satılıyor. 37,0370 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,0390 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2410 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,0330 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- 'El yükseltiyorum Devlet Bey...'
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- 'Kulaklarıma inanamadım, Bahçeli’yi kınıyorum'
- 'Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun!'
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
- 'Öcalan için af istedi'
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- Avukatları harekete geçti