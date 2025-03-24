Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? Döviz kurları baskılanmaya devam ediyor! 24 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları...
Dolar ve Euro yeni haftaya yatay başladı. TCMB müdahaleleri sonrası kurdaki rekor yükseliş dengelenmeye çalışılıyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,00 TL, Euro 41,15 TL'den haftaya başladı.
TCMB'NİN DOLAR SATIŞI
Merkez Bankası, kurdaki yükselişi sınırlamak için son 3 günde 26 milyar dolar sattı. Bu satış, son 1 yıldaki brüt rezerv artışının yüzde 79'una denk geliyor.
PİYASALAR SİYASİ GELİŞMELERE ODAKLANDI
19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması piyasaları altüst etti. Dolar/TL çarşamba günü 41,53 TL'ye kadar yükselirken, Euro 45 TL'yi aştı. Merkez Bankası döviz kurlarını dengelemek adına piyasalara müdahale ederek rezerv satışına başladı ve dolar tekrar 38 TL'nin altına indi. Merkez Bankası'nın döviz kurlarını dengelemek için döviz satışlarının sürdüğü iddia ediliyor.
OLAĞANÜSTÜ FAİZ KARARI
TCMB, takvim dışı toplantıyla gecelik borç verme faizini yüzde 44’ten 46’ya çıkardı. Ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verildiği açıklandı.
18 YIL SONRA LİKİDİTE SENEDİ HAMLESİ
Merkez Bankası, piyasadaki fazla TL’yi çekmek için en son 2007’de uyguladığı 91 güne kadar vadeli likidite senedi ihraç edeceğini duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tepki çeken NTV'den geri adım!
- Yavaş'tan 'Erken seçimin zamanı geldi' açıklaması
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'
- 'Beni çok mutlu eden haber' diyerek duyurdu!
- Google'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' hamlesi
- 'Biraz önce karşılaştık...'
- Şimşek'ten yanıt gecikmedi!
- Operasyon sorumlusu 'Bahçeli' dedi, MHP yanıt verdi
- Gazeteciler ve siyasilere ev baskını!
- Ebrar Karakurt'tan gündem olan 'İmamoğlu' paylaşımı