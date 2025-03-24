Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? Döviz kurları baskılanmaya devam ediyor! 24 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları...

Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:26

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:05

İstanbul serbest piyasada dolar 38,00 TL, Euro 41,15 TL'den haftaya başladı.

TCMB'NİN DOLAR SATIŞI

Merkez Bankası, kurdaki yükselişi sınırlamak için son 3 günde 26 milyar dolar sattı. Bu satış, son 1 yıldaki brüt rezerv artışının yüzde 79'una denk geliyor.

PİYASALAR SİYASİ GELİŞMELERE ODAKLANDI

19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması piyasaları altüst etti. Dolar/TL çarşamba günü 41,53 TL'ye kadar yükselirken, Euro 45 TL'yi aştı. Merkez Bankası döviz kurlarını dengelemek adına piyasalara müdahale ederek rezerv satışına başladı ve dolar tekrar 38 TL'nin altına indi. Merkez Bankası'nın döviz kurlarını dengelemek için döviz satışlarının sürdüğü iddia ediliyor.

OLAĞANÜSTÜ FAİZ KARARI

TCMB, takvim dışı toplantıyla gecelik borç verme faizini yüzde 44’ten 46’ya çıkardı. Ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verildiği açıklandı.

18 YIL SONRA LİKİDİTE SENEDİ HAMLESİ

Merkez Bankası, piyasadaki fazla TL’yi çekmek için en son 2007’de uyguladığı 91 güne kadar vadeli likidite senedi ihraç edeceğini duyurdu.