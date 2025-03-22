İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler

İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler

İBB'ye yapılan operasyonlarla yapılan gözaltılar ekonomide deprem etkisi yarattı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile Borsa çöktü, TL sert düştü. İşte kritik haftada altın, dolar, Euro ve borsadaki değişimler...

Savaşkan İskefli
22 Mart 2025 Cumartesi, 16:53
İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve İBB'ye yapılan operasyonlar ile Türkiye piyasalarında çöküş yaşandı. Borsa İstanbul'da 4 kez devre kesici uygulanırken, döviz kurları Merkez Bankası müdahaleleri ile tutulmaya çalışıldı. İşte kritik haftada en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi, haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamladı. Endeks en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördü.

İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler

ALTIN 

Gram altın fiyatı geçen hafta 4 bin 11 lirayı görerek rekor kırdı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,17 artış kaydetti ve 3 bin 671 liraya çıktı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,13 kaydederken 24 bin 846 liraya çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 4,22 artışla 6 bin 152 liraya yükseldi.

İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler

DOLAR

Bu hafta ABD Doları 41.21 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırdı. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahaleleriyle kur baskı altına alındı. 

Dolar haftayı yüzde 3,65 artarak 38,0130 lira seviyesinden kapattı.

İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler

EURO

Bu hafta Euro'da da tarihi rekor görüldü. Euro kuru 44.86 liraya kadar çıktı. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahaleleriyle kur baskı altına alındı.

Euro haftayı yüzde 3,65 artarak 38,0130 lira seviyesinden kapattı.

İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları yüzde 2,60 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar ise kategorilerine göre bakıldığında, yüzde 5,83 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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