İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler
İBB'ye yapılan operasyonlarla yapılan gözaltılar ekonomide deprem etkisi yarattı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile Borsa çöktü, TL sert düştü. İşte kritik haftada altın, dolar, Euro ve borsadaki değişimler...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve İBB'ye yapılan operasyonlar ile Türkiye piyasalarında çöküş yaşandı. Borsa İstanbul'da 4 kez devre kesici uygulanırken, döviz kurları Merkez Bankası müdahaleleri ile tutulmaya çalışıldı. İşte kritik haftada en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...
BORSA İSTANBUL
BIST 100 endeksi, haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamladı. Endeks en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördü.
ALTIN
Gram altın fiyatı geçen hafta 4 bin 11 lirayı görerek rekor kırdı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,17 artış kaydetti ve 3 bin 671 liraya çıktı.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,13 kaydederken 24 bin 846 liraya çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 4,22 artışla 6 bin 152 liraya yükseldi.
DOLAR
Bu hafta ABD Doları 41.21 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırdı. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahaleleriyle kur baskı altına alındı.
Dolar haftayı yüzde 3,65 artarak 38,0130 lira seviyesinden kapattı.
EURO
Bu hafta Euro'da da tarihi rekor görüldü. Euro kuru 44.86 liraya kadar çıktı. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahaleleriyle kur baskı altına alındı.
Euro haftayı yüzde 3,65 artarak 38,0130 lira seviyesinden kapattı.
YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları yüzde 2,60 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar ise kategorilerine göre bakıldığında, yüzde 5,83 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
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