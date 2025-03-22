İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası ekonomide deprem: İşte kritik haftada altın, dolar ve borsadaki değişimler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve İBB'ye yapılan operasyonlar ile Türkiye piyasalarında çöküş yaşandı. Borsa İstanbul'da 4 kez devre kesici uygulanırken, döviz kurları Merkez Bankası müdahaleleri ile tutulmaya çalışıldı. İşte kritik haftada en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...