Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı dolar fırladı: 19 Mart darbesinde kim ne kadar kâr etti?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 20:47

Güncelleme: 21.03.2025 - 20:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişi hakkında 19 Mart’ta verilen gözaltı kararının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar görüldü. Güne 36,69 seviyesinden başlayan dolar/TL, kısa sürede 41,21 seviyesine kadar yükseldi. Merkez Bankası’nın 10 milyar doların üzerinde satış yaparak piyasaya müdahale ettiği iddialarının ardından dolar bir miktar geriledi ve bugünse 37,99 seviyelerinde işlem görüyor.

19 Mart'tan bu yana yaşananlar, siyasi gerilimin ekonomik sonuçlarını gözler önüne serdi. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye’de adalet sistemine duyulan güveni sarsarken, finansal piyasalarda da büyük çalkantılara neden oldu. Döviz kurları ve altın fiyatları tarihi zirveleri görürken, Borsa İstanbul’da sert düşüşler kaydedildi.

'KİMLER BİR GECEDE KAZANÇ SAĞLADI'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soru önergesi sundu. Kış, döviz ve borsa hareketliliğiyle kimlerin kazanç sağladığının araştırılmasını talep etti. “19 Mart darbesi” olarak nitelendirdiği bu sürecin yalnızca siyasi değil, ekonomik bir operasyon içerdiğini belirten Kış, spekülatif işlemlerle kimlerin servetlerine servet kattığının açığa çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Gülcan Kış, bu operasyonun siyasi olduğu kadar ekonomik sonuçlarının da ağır olduğunu belirterek, “19 Mart Darbesi sadece İmamoğlu’na değil, Türkiye ekonomisine de yapılmıştır” dedi. Kış, “Bu süreç öncesinde kimlerin elinde nasıl bilgiler vardı? Kimler dolar stokladı, kimler bir gecede kazanç sağladı? Bunları öğrenmek istiyoruz” diyerek hükümete sert tepki gösterdi.

MERKEZ BANKASI MÜDAHALE ETTİ DOLAR DALGALANDI

Dolar/TL, 41,21 seviyesine ulaştıktan sonra Merkez Bankası’nın döviz satarak piyasalara müdahale etmesiyle geri çekildi. İlk etapta 38,33 seviyesine kadar düşen kur, ardından yeniden yükselişe geçerek 39,22 seviyesini gördü. Devam eden müdahaleler sonucunda 38,66 seviyesine gerileyen dolar/TL, kısa süre sonra tekrar 38,95 seviyesine çıktı. Bu süreçte piyasalardaki belirsizlik sürerken, kur 38,00 seviyesinde baskılanmaya başladı. Merkez Bankası’nın döviz satışlarıyla doların yükselişini kontrol altına alınmaya çalıştığı bazı bankacılarca dile getirildi.

ALIM-SATIMINDA NE KADAR KÂR EDİLDİ?

Dolar/TL’nin 36,67 seviyesinden yüzde 12,38 yükselişle 41,21 seviyesine çıkması, döviz spekülatörlerine büyük kazanç sağladı. Bu yükseliş öncesinde 1 milyon dolar alan bir yatırımcı, kur 41,21’ye ulaştığında TL bazında 4 milyon 540 bin TL kazandı.

Dolar/TL, 38,33 seviyesinden 39,22 seviyesine yükselirken yüzde 2,32 artış yaşandı. Bu seviyede 1 milyon dolarlık alım yapan bir yatırımcı, yükseliş sonrası dövizini bozdurduğunda 560 bin TL kâr etti.

Dolar/TL güne 36,67 seviyesinden başlarken gün sonu 38,00 seviyesine yükselip yüzde 3,63 artış kazanması ile 1 milyon dolara sahip bir yatırımcı 1 milyon 330 bin TL kâr etti.

DAKİKALAR İÇİNDE DEV KAZANÇ

Dolar/TL kurunda en çok dikkat çeken ise 41.21 seviyesi görülen kurun sert bir şekilde düşüp gün sonunda 38 seviyesine gelmesi oldu. 1 milyon dolar ile Merkez Bankası müdahalesinden önce satış işlemi yapılıp gün sonunda tekrar dolar alınması üzerine hesap yapıldığında dolar bazında aradaki kâr ise 84 bin 473 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu da dakikalar içinde dolar bazında yüzde 8.44 kazanç sağlandığını gözler önüne serdi.

ABD'deki faiz oranı yüzde 4,5 seviyesindeyken, 1 milyon dolarını bu oranda faize yatıran bir yatırımcı, bir yıl sonunda 1 milyon 45 bin dolar kazanabiliyor. Merkez Bankası müdahalesi ile elde edilebilecek oranda kazancı ABD'de dolara verilen faizle elde etmek için 22 aydan fazla beklemek gerekiyor.