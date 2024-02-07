Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:54

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:54

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) başkan değişiminin ardından 8 Şubat'ta (yarın) açıklanacak enflasyon raporundaki mesajları bekliyor.

Hafta sonunda TCMB başkanı olarak atanan Fatih Karahan, ilk açıklamasında, "...güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi.

Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini belirten Karahan enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya "kesinlikle" izin vermeyeceğini söyledi.

Erdoğan geçmişte TCMB başkanlarını faiz artışı kararları nedeniyle görevden aldığı için piyasalar görev değişimini sorguladı ancak bu kısa sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere verilen mesajlar ile birlikte kısa sürede başkanlık değişiminin ekonomi politikalarında anlamlı bir değişim getirmeyeceğini konusunda piyasa hemfikir oldu.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bugün güne 30.58 civarında başladı.

Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yılbaşından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3.5 oldu.

Euro/TL ise Foreks piyasalarında 32.95 seviyesinden alıcı buluyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ GERİLEDİ

Bankacılık sistemindeki likitide fazlası yaklaşık 100 milyar TL seviyesinde bankacılar TCMB rezervlerinde 2 Şubat haftasında da düşüşün devam ettiğini hesaplıyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB brüt rezervinin yaklaşık 1.5 milyar dolar azalışla 135.5 milyar dolara gerileyecek. Net rezervin ise geçen hafta yaklaşık 2.5 milyar dolar azalışla 28 milyar dolara, swap hariç net rezervin ise 1 milyar dolar azalışla eksi 44.5 milyar dolara gerileyeceğini gösteriyor.