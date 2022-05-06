Dolar ve Euro haftayı kaç TL'den kapattı?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından dolar küresel çapta yeniden yükselişe geçti. Bu kapsamda iç piyasada da dolar kuru bayram dönüşü artmaya başladı. Haftanın son işlem gününü dolar 14,95, euro ise 15,83 TL’den kapattı.
Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) kararının ardından küresel piyasalarda 2022'den bu yana en güçlü seviyesine çıktı.
Türkiye'de de de Ramazan Bayramı öncesinde 14,86 TL olan kur, dün 14,90 TL’ye kadar yükseldi. Dolar kuru, haftanın son işlem gününe 14,87 seviyesinden başladı. Resmi işlem saatinde 14.95’e kadar yükseldi.
Dün satış fiyatı 15,67 TL olan euro da haftanın son işlem gününde yükseldi. Euro haftayı 15,83 TL seviyesinden kapattı.
Video Haberler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
- 'Kafese koyup boş bir arsa bir arsaya bıraktık'
- Çocuğunu bir ay boyunca zincire vurdu
- Yükseltilip, kenara mı çekilecek?
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!
- Gerilime Peker de dahil oldu
- Kulüp başkanı isyan etti!