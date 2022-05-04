Brent petrolün varil fiyatı 106,37 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 106,37 dolardan işlem görüyor.
Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,33 artışla 106,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,62 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) açıkladığı verilere göre, ABD'de ham petrol arzı geçen hafta 3,4 milyon varil düştü. Beklenti petrol arzının 1,1 milyon varil gerilemesiydi. Talepte beklenenden fazla yükseliş olması petrol fiyatlarını yükseltti.
Avrupa Birliği'nin dün Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar planladığını açıklaması da petrol fiyatlarının yükselişini destekledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB'nin Rusya'ya karşı yaptırım planlarına ilişkin ayrıntıları bugün açıklaması bekleniyor.
Yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı ham petrol arzı verilerini bekliyor.
Brent petrolde teknik olarak 106,45 ile 106,66 dolar aralığının direnç, 105,96 ile 105,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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