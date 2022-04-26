Dolar ve Euro ne kadar oldu ? (26.04.2021)

26 Nisan 2022 Salı, 09:10

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün iki yılın en kötü günlük performansını göstermesinin ardından bugün Çin'in lokomotif endeksindeki yüzde 0.33 artıştan destek bularak yüzde 0.8 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.57 yükseldi.



Yatırımcılar, Çin'deki tecrit uygulamalarının yanı sıra Fed'in para politikasını sıkılaştırmada agresif bir tutum izlemesinin koronavirüs salgın hastalığının ardından yeni toparlanmaya başlayan küresel ekonomiye zarar verebileceğinden endişe ediyorlar. Fed'in önümüzdeki aylarda gerçekleşecek iki politika toplantısında da faizleri 50'şer baz puan artırması bekleniyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi erken işlemlerde yatay seyrederek yüzde 2.8121 seviyesini gördü.

Tahvil getirileri Çin'deki tecrit uygulamaları ve ekonomik büyüme kaygıları nedeniyle yatırımcıların tahvillere yönelmesiyle, dün Fed'in sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının desteğiyle gördüğü zirve seviyelerden gerilemişti.

Dolar, Çin'deki tecrit uygulamaları ve Fed'in faizleri öngörülenden daha hızlı yükselteceğinden endişe eden yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle euro karşısında yaklaşık iki yılın, sterlin karşısında da 18 ayın zirvesine yükseldi. Euro dün 1.0697 ile Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1.0723 dolardan işlem gördü. Sterlin dün Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1.2744 dolardan işlem gördü. Dolar yen karşısında ise yüzde 0.4 gerileyerek 127.62 seviyesinden işlem gördü. Yen, geçen hafta 129.40 ile kaydetmiş olduğu 20 yılın dip seviyesinin ardından çok hafif de olsa toparlanmayı başarabildi. Dolar endeksi dün yüzde 0.58 yükselmesinin ve 191.86 ile iki yılın zirvesine çıkmasının ardından bugün 101.58 seviyesini gördü.