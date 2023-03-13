Dolar ve Euro ne kadar oldu? (13 Mart 2023)

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:42

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 09:42

Merkez Bankası cuma günü bankalara ilettiği yazı ile ihtiyaç kredilerinde faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına aldı. Buna göre TCMB ihtiyaç kredilnde referans orandan farkına göre yüzde 20 ila yüzde 90 oranında kademeli tahvil tutma yükümlülüğü getirdi.

TCMB Böylece kurumsal krediler ardından bireysel kredilere de üst sınır belirlemiş oldu. İhtiyaç kredilerinde tahvil karşılığı ayırmadan verilebilecek en yüksek faiz aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 16.56 oldu.

İhtiyaç kredilerinde faizin yüzde 20.62 üzerinde olması halinde yüzde 90 tahvil karşılığı ayrılacağından bankacılar bu seviyenin üzerinde kredinin mümkün olmayacağını üst sınırın bu seviye olduğuna dikkat çekiyorlar.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL, bu sabah saat 08.39'da 18.9690/18.9695 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL depremden bugüne geçen beş haftada dolar karşısında yaklaşık yüzde 0.75 değer kaybetti. TCMB "istikrarlı TL" için bu dönemde 9.5 milyar dolar civarında rezerv kaybı yaşadı.

Serbest piyasada 20,3120 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,3140 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, Euro'nun satış fiyatı ise 20,1650 lira olmuştu.

İç veri gündeminde bugün TCMB tarafından açıklanacak ödemeler dengesi istatistikleri yer alıyor. Reuters anketine göre cari işlemler dengesinin yüksek enerji ve rekor altın ithalatı öncülüğünde Ocak ayında 10 milyar dolar açık vermesi beklenirken ekonomistlerin 2023'ün tamamı için tahminlerinin medyanı ise 43.5 milyar dolar açık seviyesinde.

SEÇİM SÜRECİNDE YENİ DÖNEM

Piyasalarda ekonomide büyük değişimleri beraberinde getirebileceği için ana gündem maddesi olarak 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve millevekililiği seçim süreci izleniyor. Millet İttifakı'nın tartışmalı aday süreci sonucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanmasıyla seçim sürecinde yeni döneme girilmiş oldu.

Muhalefetin ekonomide iktidarın mevcut uygulamarının tersine ekonomide daha alışılmış politikaları benimsemesi seçim sürecini piyasalar için daha önemli hale getiriyor.

Seçim kararı resmi gazetede yayımlandı. Muhalefette yer alan altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı'nda 14 Mayıs'ta seçimlerin kazanılması halinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanırken, ittifakın Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı için düşündüğü isim de hazır.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlere ilişkin kararları yayımlandı. Seçimlere 36 siyasi parti katılabilecek.

SEÇİM SONRASI KUR SENARYOLARI

Wells Fargo tarafından geçen hafta yayımlanan analizde iktidarın seçimi kazanması durumunda dolar/TL'nin seçime kadar 19 civarında dalgalanacağı, devam eden kamu müdahaleleriyle TL'nin dengede kalacağı öngörüldü.

Bankanın dolar/TL tahminleri, iktidarın seçim sonrası görevde kaldığı senaryoda 2023 son çeyrekte 19.50 ve 2024 ortasında ise 20 civarı olarak öngörüldü.

Banka, muhalefetin seçimleri kazandığı senaryoda TL'nin dolar karşısında yüzde 20 civarı değer kazancını 2023 ilk yarı sonu itibarıyla yaşayacağını, "kredibilitesi yüksek" politikaların bunu beraberinde getirebileceği söyledi. Wells Fargo muhalefetin seçimi kazandığı senaryoda dolar/TL'nin 2023 yılını 15, 2024 ortasında ise 14 seviyesinde gerileyebileceğini tahmin etti.