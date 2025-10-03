Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Ekim Perşembe döviz fiyatları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,6830 seviyesinden işlem görüyor.

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,6040'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,6830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,9220, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,0840 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 97,9 seviyesinde.

ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ve atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranmaya devam ediliyor. Bir süredir piyasaların odağında bulunan ve bugün açıklanması beklenen tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gibi verilerin de bulunduğu istihdam raporunun yayımının hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz indirimleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, verilere ve gerçeklere dayalı yaklaşım sürdürdüklerini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kapanma sırasında resmi istihdam istatistiklerinin açıklanmamasının durumu zorlaştırdığını, kapanmanın uzun sürmesi durumunda Fed'in elindeki bilgilerle karar alacağını söyledi.

GÖZLER EYLÜL RAKAMLARINDA

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistler 2025 sonunda ise enflasyonun yüzde 30,09 olacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de bugün açıklanması gereken istihdam raporu verilerinin yayımının federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini ifade etti.