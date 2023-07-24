Dolar ve Euro ne kadar oldu? 24 Temmuz 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:43

Güncelleme: 24.07.2023 - 09:43

Piyasada bugün Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı sonrası açıklamaları öne çıkıyor.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD, Avrupa ve Japonya faiz kararları beklenirken iç piyasada ise TCMB'nin enflasyon raporu ön planda olacak.

Dolar TL 18 Temmuz'da 27.23 ile zirveyi görürken bugün saat 09.36'da 26.92'den işlem görüyor. 18 Temmuz'da 30.66 zirveyi gören Euro TL İse aynı dakikalarda 29.98 bandında işlem görüyor.

GÖZLER DOLARIN PATRONU FED'DE

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 25 baz puan faiz artıracağını fiyatlıyorlar. Hafta içinde Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın para politikasının seyri hakkında yapacakları açıklamalar takip edilecek.

Cuma günü politika toplantısı düzenleyecek olan Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ise aşırı gevşek para politikasını muhafaza etmesi bekleniyor. Ancak Batılı bazı bankalar, merkez bankasının tahvil getirilerini sınırladığı getiri eğrisi politikasında küçük bir değişiklik yapılacabileceğini düşünüyor.

Hazine bugünkü ihalesi ardından yarın da yarın 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenleyecek. Uzun bir ara ardından iç piyasada dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası borçlanması da yarın yapılacak.

TCMB ENFLASYON RAPORU

TCMB geçen hafta politika faizini beklentilerin altında bir artışla yüzde 17.5'e yükseltti. Faiz kararının etkisini artıracak ek adımlar da atıldı.

Ekonomi yönetimi risk analizlerinin faiz artışlarında kademeli bir anlayışı gerektirdiğini söylese de, piyasalar faizlerin siyasi çekinceler nedeniyle düşük kaldığından endişe ediyor ve değişimi "yavaş" buluyor.

Uzun vadeli TÜFE tahmini içerecek olması ve faiz kararının da geride kalıyor olması nedeniyle piyasa Perşembe günü enflasyon raporunu haftanın en önemli gündem maddesi olarak takip edecek.

TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunuyor. TL'deki değer kaybı ve vergi artışlarının etkisiyle TÜFE'de Temmuz'da çift haneye yakın artış beklenirken, yılsonu TÜFE beklentileri de yukarı revize ediliyor.

Belirsizlikleri bir miktar giderebileceği beklentisiyle yakından izlenecek olan enflasyon raporu ardından ise daha kapsamlı ekonomi uygulamaları için Eylül ayındaki Orta Vadeli Program öne çıkıyor.

Kredi derecelenedirme kuruluşu Fitch de kademeli yaklaşım nedeniyle politika yapıcıların yatırımcı güvenini tekrar sağlama ve belirsizliği sağlamada zorlanabileceğine dikkat çekiyor.

Dolar/TL 27.05 zirvesinin altındaki seyrini sürdürüyor. TL yüzde 20'si Haziran ayında olmak üzere, bu yıl dolar karşısında yüzde 31 civarında değer kaybetti. Kur bu sabah 26.95 civarındaydı.

Piyasalarda TÜFE'nin yılsonunda yüzde 60'a doğru yükseliş gösterecek olması ve bu süreçte sıkılaştırmanın kademeli yapılyor olması nedeniyle enflasyonda kısa vadede iyimser bir beklenti bulunmuyor. JPMorgan TÜFE'nin Mayıs 2024'te yüzde 64'e çıkarak zirve yapmasını bekliyor.