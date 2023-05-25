Dolar ve Euro ne kadar oldu? (25 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:54

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:58

Dolar/TL bu sabah saat 09.29'da 19.91 ile güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 1.7 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5.5, yılbaşından bugüne ise yüzde 6 kayıp yaşadı.Euro TL ise 21,52 liradan güne başladı.

TL'nin seçim dönemindeki değer kaybını sınırlı tutmak için TCMB, seçimin ilk turunden önceki haftada 9 milyar dolar rezerv kaybederken bankacılar geçen haftaki kaybın yaklaşık 3.5 milyar dolar olduğunu hesapladı.

Resmi döviz rezerv verisi saat 14.30'da açıklanacak.

EURO DOLAR PARİTESİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Güne 1,0750 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:49 itibarıyla yüzde 0,07 azalışla 1,0742'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0748, en yüksek 1,0802 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0750 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 25.05.2023 tarihinde 1,0728 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2023 tarihinde ise 1,1095 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

REZERVDE 21 YIL SONRA İLK

Bankacıların hesaplamaları net rezervlerin geçen hafta itibarıyla büyük ihtimalle veri kaydının başladığı 2002 yılı başından bu yana ilk defa negatife döndüğü yönünde oldu.

Rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yıl başından bu yana toplam rezervlerde kaydedilen düşüş, yeni başlayan altın satışlarının da etkisiyle seçim öncesinde 23.6 milyar dolara ulaşmıştı. Resmi verinin bankacıların tahminlerinin ortalamasına yakın gelmesi halinde yılbaşından geçen haftaya düşüş 27 milyar dolara ulaşacak.

TCMB'nin ithalat kısıtlarıyla birlikte lokal talebi karşılamak için altın satışları da seçim döneminde hızlandı. Mart sonundan seçim öncesine kadar altın rezervlerinde yaşanan düşüş 9 milyar dolara ulaşmıştı. Bankacılar geçen hafta tahminleri dahil edildiğinde altın satışlarının 10 milyar dolara ulaşabileceğini hesaplıyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Reuters'ın anketine katılan tüm ekonomistler cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu arasına denk gelen bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Ekonomistler PPK metninde de anlamlı değişiklik beklemiyor.

Piyasalarda TL'nin daha çok değer kaybetmesi gerektiğine yönelik beklenti de döviz talebini artırarak TCMB rezervlerini zorluyor.

Bankacılar döviz talebi ötesinde bankalardan döviz çıkışının da arttığına dikkat çektiler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankacılık sektörünün denetim altında olduğunu belirterek, güçlü ve sağlam likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine sahip olduğunu açıkladı.

TBB'nin açıklamasında bankacılık sektörünün yüksek likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine sahip olduğu belirtilerek, "Sektörün 17 Mayıs 2023 tarihi itibariyle 427 milyar TL likit varlığı, 110 milyar dolar yabancı para likit varlığı bulunmaktadır. Likidite oranı yüzde 160 ile diğer göstergelere benzer şekilde uluslararası ortalamalar düzeyindedir" denildi.

Bankacıların mevcut sistemin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri ve eleştirileri de artıyor. Bu nedenle ikinci tur sonrası başta ekonomi olmak üzere politikalarda değişiklik getirecek bir sonuç çıkıp çıkmayacağı piyasalar açısından hala en kritik soru.

Reuters'da dün yayımlanan bir özel haberde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala AKP'de, "sürdürülemez" eleştirilerinin hedefi haline gelen mevcut ekonomi programına bağlı kalınıp kalınmayacağı konusunun hâlâ netleşmediğine de dikkat çekildi.

Seçimin iki turu arası kredi piyasası istisna ve zorunlu durumlar hariç bankacıların değimiyle "durma noktasına" gelirken mevduat faizlerinde önce yüksek montanlı işlemlerde başlayan aylık vadeli mevduat için yıllık yüzde 40 civarında getiri bazı bankalarda daha düşük tutara doğru da yayılmaya başladı. Bankacılar KKM dahil her mevduat faizinin yükselişe geçtiğine dikkat çekiyor.

SEÇİMLERİN İKİNCİ TURU

Türkiye'de 20 yıldan fazla süredir iktidarı elinde bulunan AKP bir önceki seçime göre seçmen desteğini 7 puan kaybetse de, Cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Erdoğan'ın ilk turu önde bitirmesinde muhalefeti PKK ile ilişkilendirdiği "terör" söylemleri etkili olurken, muhalefet ikinci tur için karşı söylemle kolları sıvamış durumda.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mecliste sahip oldukları çoğunluğun önemini vurgularak yasama ve yürütmedeki istikrarın önemine vurgu yapıyor.