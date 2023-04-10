TCMB açıkladı: Bir yıllık cari açık 10 yılın zirvesinde

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:48

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 Şubat’a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, cari denge şubatta 8,78 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açık ise 55,4 milyar dolar oldu. Böylelikle 12 aylık cari açık 2012 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ocak ayında 9,85 milyar dolar olarak açıklanan cari açık ise 10.02 milyar dolara revize edildi. Bu rakam Türkiye tarihindeki en yüksek cari açık oldu.

Şubat ayında Türkiye'de dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 51.4 artışla 12.1 milyar dolar olmuştu.

ÇEKİRDEK DENGEDE FAZLA VAR

Şubat'ta altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 834 milyon dolar fazla verdi.

TCMB verilerine göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2,3 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1,65 milyar dolar oldu.

RESMI REZERVLERDE SERT DÜŞÜŞ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 505 milyon dolar olarak kaydedilirken portföy yatırımları 240 milyon dolar tutarında net giriş gösterdi.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 185 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 14 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Resmi rezervlerde bu ay 4,7 milyar dolar net düşüş oldu.

Net hata noksan kaleminde ise Şubat ayında 1 milyar dolarlık giriş yaşandı.



