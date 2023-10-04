Dolar ve Euro ne kadar oldu? 4 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:27

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:12

Merkez Bankası dün TBMM'de yaptığı sunumda tüm araçlarını enflasyon tekrar tek haneye gerileyene kadar "kararlılıkla" kullanmaya devam edeceği mesajı verdi.

Milletvekillerinin sorularına yanıtlarda TCMB Başkanı Erkan'ın "kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemleri kesinlikle yapmamakta" olduğu mesajı öne çıktı.

Seçimlerin ardından TCMB 21.5 puan faiz artışına gitti.

ŞİMŞEK YATIRIMCILAR İLE BULUŞACAK

İç gündemde bugün TCMB Eylül ayı fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kuru endeksi yer alıyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı eylül ayı öncü dış ticaret verilerini açıklayacak.

Şimşek'in Londra yatırımcı toplantıları bugün ve yarın gerçekleşecek.

Ekonomi yönetimi yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmek için geçen ay ABD'de de yatırımcı toplantıları düzenlemişti.

Ekonomi yönetimi sürecin Türkiye'ye yönelik fon akımlarında artış yaratacağını belirtirken yabancı yatırımcılar da son dönemde Türkiye piyasalarına daha ilgili.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

PPK öncesi dolar/TL 27'nin altını test eden, geçen hafta illlikit işlemlerde en yüksek 28 seviyesini gören dolar/TL'de her iki yönlü dalgalanma da kalıcı olmadı.

Kur kademeli yükselişlerle bu sabah güne 27.5500 seviyesinde başladı.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 32.05 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 24.8 seviyesinde oldu.

Euro/TL ise 28,85 seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında üçüncü çeyrekte kaydedilen yükseliş yüzde 30'a yaklaştı. Enerji fiyatlarında yaşanan artış, petrol ve gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithalat ile karşılayan Türkiye ekonominde cari açığı ve enflasyonu yükseltici etkilere sahip.

Asya borsaları, küresel tahvil piyasalarında devam eden satışlara paralel olarak ABD Hazine tahvil getirilerinin 16 yılın zirvesine tırmanarak hisse değerlemeleri için tehlike oluşturması ve gen