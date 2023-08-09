Dolar ve Euro ne kadar oldu? 9 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 09.08.2023 - 09:36

Güncelleme: 09.08.2023 - 09:36

Seçim sonrası rasyonel politikalara geçiş döneminde piyasalar rezerv verilerini de öncü verilerden hesaplayarak daha yakından takip ediliyor.

Bankacılar Merkez Bankası'nın (TCMB) seçim sonrasında başlayan rasyonel politikalara geçiş sürecindeki değişimlerin etkisiyle geçen hafta net rezervlerinin 5 milyar dolara yakın toplam rezervlerinin ise 2 milyar dolara yakın arttığını hesaplıyor.

KKM ÖDEMELERİ ZİRVEYE ÇIKACAK

Bankacılar rezerv artışlarının, KKM dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesinin önemine dikkat çekiyorlar. Ağustos ayı için 45-50 milyar dolarlık KKM dönüşü olduğunu tahmin eden bankacılar kur farkı ödemelerinin de bu ay zirvede olacağını hesaplıyor.

Bu hafta ekonomi yönetimi cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla altın ithalatını azaltacak kararlar açıkladı.

ALTIN İTHALATINA KOTA UYGULAMASI

Avrupa Birliği (AB) ve serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanmış ülkeler harici menşeli mücevher ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi.

Ayrıca; Borsa İstanbul üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için "kota uygulaması" getirilecek.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre yılın ilk yedi ayında işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 180 artarak 19.4 milyar oldu. Diğer kıymetli metaller de dahil edildiğinde ilk yedi aylık tutar 21 milyar doları aşıyor.

12 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

Depremin hemen ardından da altın ithalatına kısıtlamalar getirilmiş ancak bu adımlara rağmen iç piyasada devam eden altın talebi Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervlerinden karşılanmaya başlanmıştı. TCMB altın rezervleri Mart sonundaki 53.36 milyar dolarlık zirvelerinden bugüne yaklaşık 12 milyar dolar geriledi.

Bugün iç piyasada takip edilecek veri bulunmazken yarın işsizlik ve sanayi üretimi takip eden gün ise cari denge verileri izlenecek.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, Çin'in Temmuz'da deflasyona girdiğini gösteren verilerin, küresel enflasyonu hafifletebilecek etkisine karşılık global ekonomik büyüme görünümü için negatif bir işaret görülmesiyle seviyesini korumaya çalıştı.