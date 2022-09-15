Dolar ve Euro yeni güne yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2570 liradan, Euro 18,1890 liradan güne başladı.

AA
15 Eylül 2022 Perşembe, 09:01
Dolar ve Euro yeni güne yükselişle başladı
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İstanbul serbest piyasada dolar 18,2570 liradan, Euro 18,1890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,2550 liradan alınan dolar 18,2570 liradan satılıyor. 18,1870 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,1890 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,2400 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 18,2430 lira olmuştu.


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