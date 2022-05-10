Dolar yeniden hareketlendi: Yüzde 3 değer kaybetti

10 Mayıs 2022 Salı, 10:45

Dolar, geçen haftadan beri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Dolar/TL yaklaşık iki ay işlem gördüğü 14.5-15 bandını ilk kez dün yukarı yönlü kırdı.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

15,09 seviyesinde güne başlayan doların hızlı yükselişi devam ediyor.

10.46 saatlerinde dolar/TL 15,19'den işlem görürken gün içinde 15,21'e kadar yükseldi.

"TL'DE KADEMELİ DEĞER KAYBI BEKLİYORUZ"

JPMorgan geçen hafta yayımladığı raporda, "TL'nin son dönemdeki istikrarını, küresel finansal koşullardaki sıkılaşma ve cari denge pozisyonundaki bozulma ile uyumsuz görüyoruz" demişti. Societe Genarale ise dün yayımladığı bir raporda Merkez Bankası'nın yüksek enflasyona rağmen para politikası duruşunun değişmesinin düşük ihtimal olduğuna dikkat çekerek, "TL'de kademeli değer kaybı bekliyoruz" dedi.