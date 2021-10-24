Son dakika... Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.74 seviyesine çıktı
Son dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından Asya piyasalarında dolar, TL karşısında 9.74 seviyesine çıktı
Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indiriminin ardından dolardaki yükseliş durdurulamıyor.
YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından dolar, Asya piyasalarında TL karşısında yükselişe geçti.
Türk Lirası, Asya piyaslarında dolar karşısında değer kaybetti. Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.74 seviyesinden işlem gördü.
Türk Lirası, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetti.
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