Son dakika... Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.74 seviyesine çıktı

Son dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından Asya piyasalarında dolar, TL karşısında 9.74 seviyesine çıktı

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2021 Pazar, 22:24
Son dakika... Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.74 seviyesine çıktı
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Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indiriminin ardından dolardaki yükseliş durdurulamıyor. 

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından dolar,  Asya piyasalarında TL karşısında yükselişe geçti.

Türk Lirası, Asya piyaslarında dolar karşısında değer kaybetti. Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.74 seviyesinden işlem gördü.

Türk Lirası, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetti. 



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