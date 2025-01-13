Dolar zirveye tırmandı: Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:41

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:41

Küresel piyasalar, güçlü tahvil getirileri ve yüksek hisse senedi değerlemeleri ile kazanç sezonunun başlangıcına odaklanırken, dolar iki yılın zirvesine ulaştı. Avrupa hisse senetleri ve ABD borsaları, pazartesi günü genel olarak düşüş gösterdi. Bu düşüş yatırımcıların Fed'in faiz indirimi sürecinin ne zaman sonlanacağına dair belirsizlikleri tartışmasıyla tetiklendi.

AVRUPA VE ASYA PİYASALARINDA DÜŞÜŞLER

Avrupa borsaları, EUROSTOXX 50 vadeli işlemlerinin yüzde 0,3, FTSE vadeli işlemlerinin ise yüzde 0,2 gerilemesiyle olumsuz açıldı. Almanya'nın DAX endeksi de yüzde 0,2 düştü. Aynı şekilde, Japonya ve Güney Kore hisse senetleri de zayıf performans sergileyerek Asya-Pasifik endekslerinde genel bir düşüşe neden oldu. Çin hisse senetleri, ihracatın yüzde 10,7 artışıyla bir miktar toparlansa da, zayıflayan yuanın etkisiyle düşüş gösterdi.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ VE FED’İN FAİZ POLİTİKASINA ETKİSİ

ABD’nin güçlü istihdam verisi, ekonomistlerin Fed’in faiz indirim döngüsünün sona erdiğine dair tahminlerini artırdı. Bank of America ekonomisti Aditya Bhave, “İstihdamdaki güçlü artış, kesinti döngüsünün sona erdiğini gösteriyor” dedi. Bu gelişme, çarşamba günü açıklanacak olan tüketici fiyatları verisinin etkisini artırıyor. Faizlerdeki yükseliş, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisini yüzde 4,79’a taşırken, kurumsal kazançlar için yeni bir iskonto seviyesi yaratıyor.

DOLAR GÜÇLENİYOR PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Tahvil getirilerindeki yükseliş, doların değerini artırarak Euro'yu sekiz hafta üst üste düşürerek 1,02 dolara geriletirken, dolar endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Doların güçlenmesiyle birlikte altın fiyatları 2 bin 688 dolarda sabitlendi. Aynı zamanda, Rusya’dan gelen ham petrol sevkiyatındaki zayıflama, petrol fiyatlarının son dört ayın en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu.

ÇİN EKONOMİSİ VE KÜRESEL TİCARET

Çin'in Aralık ayında ihracat büyümesinin hız kazandığı verisi, dünya ekonomisinde etkisini göstermeye devam ediyor. Çin Merkez Bankası'nın döviz müdahaleleri ve ithalatın toparlanması, ekonomik toparlanmanın güçlü olduğuna işaret ediyor. Ancak, Çin’in ABD ile artan ticaret riskleri ve yeni yönetimin alacağı kararlar, ticaret savaşlarını yeniden gündeme getirebilir.

STERLİN VE PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞLER

Sterlin, İngiltere hükümetinin daha fazla borçlanmaya gitmesi gerektiği endişeleriyle son zamanların en düşük seviyesine gerileyerek 1,21 dolara düştü. Diğer yandan, petrol fiyatları, Rusya’nın ihracatındaki zayıflamanın etkisiyle yükseldi. Brent petrolü, 81,14 dolara çıkarak arz endişelerini pekiştirdi.

Piyasalar, Fed'in faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeleri izlemeye devam ediyor.