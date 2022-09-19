Dolarda bir rekor daha kırıldı
Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Yılın rekoru bugün geldi.
Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolarda rekor geldi. Dolar, TL karşısında 18,3107'yi araşarak yılın rekorunu kırdı.
Aynı dakikalarda Euro ise TL karşısında 18,33 seviyesinden işlem görüyordu. Euroda bugünün en yüksek seviyesi 18,4335 olarak kaydedildi.
Video Haberler
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- 2 kişiyi öldürdü, 2 polisi yaraladı
- AKP'li Gülpınar istifa mı etti?
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Korcan Karar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Şimdi de Ensarcı başkan çıktı