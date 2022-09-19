Dolarda bir rekor daha kırıldı

Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Yılın rekoru bugün geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:36
Dolarda bir rekor daha kırıldı
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Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolarda rekor geldi. Dolar, TL karşısında 18,3107'yi araşarak yılın rekorunu kırdı.

Aynı dakikalarda Euro ise TL karşısında 18,33 seviyesinden işlem görüyordu. Euroda bugünün en yüksek seviyesi 18,4335 olarak kaydedildi. 


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