Dolarda gözler yarına çevrildi

02 Ocak 2022 Pazar, 10:13

Dolar/TL, geçen hafta kamu destekli adımlarla 18,40 tarihi zirvesinden 10 seviyelerine doğru sert düştü. Düşüş sonrası tekrar yükselişe geçen dolar 2021 son haftasını 13 seviyelerinde tamamladı.

2021 yılının son haftasını 13 seviyelerinde tamamlayan dolar kuruyla birlikte, TL'nin kaybı yüzde 44 seviyesine ulaştı. Böylece yıl içinde yüzde 60'a yaklaşan değer kaybı bir miktar telafi edilmiş olsa da TL yılı büyük kayıplarla kapatmış oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bundan sonraki mücadele alanlarının enflasyon olduğunu belirterek, enflasyonun Aralık ayında yüksek geleceğini, Ocak ayından itibaren düşüşe geçerek yıl boyunca gerilemesini beklediğini söyledi.

Reuters anketine göre, TL'deki rekor değer kaybının birikimli etkisiyle 3 Ocak 2022 saat 10.00'da açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık ayında 18 yılın zirvesi olan yüzde 30.6'ya yükselerek hükümetin yılsonu hedeflerinin çok üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

DOLARDA GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

Dolarda enflasyon verilerini işaret eden ekonomist Atilla Yeşilada, ''Diyelim ki dolar/TL yıl sonunda 10 TL'ye indi. Böylece yüzde 15 olan mevduat faizinin altına indi ama TÜİK 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıklayacak, enflasyon oranı da yüzde 30 olacak. Peki ne olacak? Vatandaşın parası yine yüzde 15 değer kaybetmiş olacak. Merkez Bankası ihracatçılara vadeli kur verecekmiş. Adil değerinin altında kur verirecek. Ve kurda bir şaşma olursa ya Merkez Bankası'nın rezervleri eriyecek, ya da piyasaya daha çok TL verecek. Vatandaş da bununla yine dolar alacak. Böylece döviz yeniden yükselecek'' ifadelerini kullandı.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABI

Döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde, her gün Merkez Bankası tarafından 11.00'de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı.

Buna göre, dönüşüm kuru olarak Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru dikkate alınacak.