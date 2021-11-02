Dolarda kritik tarih yarın

02 Kasım 2021 Salı, 09:12

Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile geçen hafta yükseldiği 9.85 tarihi zirvesi sonrasında 9.42'ye kadar gerilemişti.

Bankacılar Batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yaratan gerilimin azalmasının TL'ye pozitif yansıdığını belirtirken, kur haftayı 9.6'ya yakın seviyelerde tamamlamıştı.

TL dün ise dolar karşısında yüzde 1 ile gelişmekte olan ülke para birimlerinin ötesinde değer kazanırken bankacılar bu kazancı Türkiye-ABD görüşmesi sonrası negatif bir hava oluşturabilecek açıklama olmamasına bağladılar.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL sabah saatlerinde 9.5525/9.5595 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.0838/11.0928, sepet bazında TL 10.3181/10.3262 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün günü 440/446 baz puandan tamamladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan haftasonunda Roma'da G20 Liderler Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede F-16 konusunu görüştüler, Erdoğan görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.

İLAN EDİLEN YENİ HEDEF CARİ FAZLA

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta enflasyon raporunda Türkiye'de cari açık kapanmadan fiyat istikrarının sağlanamayacağını ve TL'deki değer kaybının kalıcı olarak duramayacağını söyledi.

TCMB uzun bir süredir enflasyona odaklanmadığı için eleştiriliyordu. Açıklamalarında para politikasının cari açığın azaltılmasını hedefleyecek şekilde evrileceğinin sinyalini veren TCMB, kullandığı dilde şu ana kadarki en net değişikliği yaptı. Cari fazla hedefi yine bu kadar net ilk defa dile getirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da dün cari fazla hedefine destek verdiğini açıkladı ve Türkiye'nin "çok kısa sürede" dış ticaret fazlası da vereceğini söyledi.

Reeskont kredileriyle ihracat ve ithal ikamesine yönelik yatırımların destekleneceğini belirten Muş bunun dış ticaret dengesine ve fiyat istikrarına katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'de bir süredir uygulanmakta olan politikalar için Kavcıoğlu, "yüzde 5 cari açık, enflasyon ve büyüme politikası fiyat istikrarı ile çelişmiş, sürdürülebilir olmamıştır... cari fazla verdiğimizde finansal ve fiyat istikrarını sağlamış olacağız... Cari denge sağlandığında kur üzerinde de denge sağlanacaktır" dedi.

FAİZ İNDİRİMİNE GİTMİŞTİ

Merkez Bankası Ekim ayında beklenenin oldukça üzerinde olan 200 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. TCMB'nin böylece Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirdiği faiz indirimi 300 baz puana ulaşırken politika faizi de yüzde 16'ya indi.

TCMB'nin para politikası uygulamalarına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel güçlü seyir TL'yi değer kaybı yönünde etkileyen ana etken olmaya devam ediyor.

TOPLAM ÇIKIŞ 6.2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar.

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Yabancılar para piyasalarında çıkış yönlü işlemlere uzun süredir devam ederken bankacılara göre düşen yabancı yatırımcı oranı piyasa derinliğini de azalttı.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar.

ENFLASYON VERİLERİ İZLENECEK



Piyasada yarın ise Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri izlenecek.

Reuters anketine göre sigara ve yakıt fiyatlarına gelen zam ve TL'deki devam eden değer kaybı etkisi ile Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ekim'de aylık bazda yüzde 2.76, yıllık ise yüzde 20.4 ile Kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

SINIRLI BİR ALAN KALDI



Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

BÜTÇEDEN FAYDALANMAYA HAZIRLANIYOR



Öte yandan Reuters'da dün yazılan bir analiz haberde de dikkat çekildiği üzere hükümet başta dar gelirliler olmak üzere uygulanan politikaların etkisi olarak görülen TL'deki değer kaybı ve enflasyondan daha az etkilenilmesi için benzer ülkelere göre daha güçlü olan bütçeden faydalanmaya hazırlanıyor.