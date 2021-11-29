Dolarda Omicron varyantı etkisi: TL görülmemiş seviyelere gerileyecek

29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:42

Son 14 işlem gününün 13'ünde değer yitiren TL, cuma günü akşamı dolar karşısında 12.40'a yakın seviyelerden işlem görürken yeni haftaya 12.50'nin hafif üzerinde başlamasının ardından likiditenin düşük olduğu piyasada yüzde 4'ün üzerinde kayıpla 12.85'e kadar yükseldi.

Koronavirüsün ilk olarak geçen hafta Güney Afrika'da tespit edilen yeni Omicron varyantına en az 12 ülkede daha rastlanırken, Japonya yabancıların ülkeye girişini yarından itibaren yasaklama kararı aldı.

Dünya Sağlık Örgütü diğer koronavirüs varyantlarına kıyasla daha bulaşıcı olduğundan şüphe edilen Omicron hakkında daha net bilgi edinmek için birkaç hafta kadar izlenmesi gerektiğini belirtti.

Aşı üreticileri ise var olan aşıların varyant üzerinde etkili olup olmadığının iki hafta içinde tespit edileceğini ifade ettiler.

TL'DE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Faiz indirimleri ve alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikalarının devam edeceğini gösteren açıklamalarla geçen hafta tarihi kayıplar kaydeden TL'de ise değer kaybı trendi devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, düşük faiz politikası içi "bu sefer kararlıyız" dedi. Bu açıklama, iktisatçıların bilinen ekonomi gerçeklerine aykırı bulduğu cari fazla hedefleyen ve TL'de sert değer kayıpları getiren mevcut politikanın devam edeceği anlamına geliyor.

Başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet yüksek enflasyon maliyetine rağmen cari fazla olarak adlandırdığı bu politikadan vazgeçebileceğine yönelik hiçbir sinyal vermedi.

GÖRÜLMEMİŞ KADAR DÜŞÜK SEVİYELERE GERİLEYECEK

Ekonomistler bu politika çerçevesinde enflasyonun birkaç ay içinde mevcut yüzde 20'lerden yüzde 30'a doğru yükselmesini beklerken, mevcut para politikası TCMB'nin yüzde 15 seviyesindeki politika faiziyle TL'nin reel getirisinin eksi yüzde 15 ile tarihte görülmemiş kadar düşük seviyelere gerileyeceği anlamına geliyor. İktisatçıların neredeyse tamamı bunun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiyorlar.

Bugün izlenecek veriler arasında 10.00'da yayımlanacak olan kasım ayı ekonomik güven endeksi ve ekim ayı dış ticaret istatistikleri yer aldı.

Haftanın geri kalanında ise salı günü saat 10.00'da üçüncü çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH), çarşamba saat 10.00'da kasım ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve 12.00'de İstanbul enflasyonu, Perşembe günü TCMB yatırımcı toplantısı ve cuma günü 10.00'da kasım ayı enflasyon verisi izlenecek.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalara bakıldığında ABD hisse senedi vadeli kontratları piyasalardaki toparlanmaya öncülük ederken, yatırımcılar birkaç hafta bekleyip Omicron adı verilen yeni koronavirüs varyantının ekonomik toparlanmaya zarar verip vermeyeceğini izlemeye hazırlanıyorlar.

Yeni varyantı nedeniyle başlıca merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırma takvimlerinde değişiklik yapıp yapmayacağının ipuçları yakından izlenecek.

ABD'nin iki yıllık Hazine tahvillerinin getirileri, cuma günü 14 baz puan düşerek Mart 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledikten sonra bugün yüzde 0.56 yükseldi. Vadeli kontratlardaki fiyatlamalar ABD'de ilk faiz artırımı beklentilerinin bir ay ötelendiğini gösterdi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise karışık seyir görüldü. Virüsün ilk tespit edildiği Güney Afrika randı Cuma günkü keskin değer kaybının ardından kısmen toparlandı. Ancak analistler oynaklığın sürebileceği uyarısında bulundular.