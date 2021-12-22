Piyasalarda son durum ne: Dolarda kaç TL oldu? Euro ve altın ne durumda?? (22 Aralık 2021)

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama, dolarda düşüş yaşanmasına sebep olmuştu. Döviz kurlarında son durum nedir? İşte piyasalardaki son durum...

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 16:47
Piyasalarda son durum ne: Dolarda kaç TL oldu? Euro ve altın ne durumda?? (22 Aralık 2021)
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günkü açıklamalarının ardından TL karşısında düşüşe geçen dolar, durağan seyrediyor.

Euroda ise piyasaya sert dalgalanmalar hakim oldu.

İŞTE PİYASALARDAKİ SON DURUM

EURODA SON DURUM

TL karşısında güne 13,97'den başlayan euro, gün içerisinde 14,32 seviyelerine kadar yükseldi. Piyasalarda yüksek seyreden dolar şu anda 14,12 seviyelerinden işlem görüyor.

ALTINDA SON DURUM

Alış fiyatı 722,89 TL olan gram altın, 735,08 liradan satılıyor. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler