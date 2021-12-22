Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (22 Aralık 2021)
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin açıklamalarından sonra dolar ve euroda düşüşler yaşandı. Dolar 12,1220 liradan, euro ise 13,7080 liradan güne başladı.
Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarının ardından 18 TL’yi gören dolar kuru, 13 TL’nin altına kadar düştü. 20 TL’yi geçen euro kuru ise 14 TL civarına geriledi.
Dolar 12,1220 liradan, euro ise 13,7080 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 12,1200 liradan alınan dolar, 12,1220 liradan, 13,7060 liradan alınan euro ise 13,7080 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 12,77 liradan, euro ise 14,29 liradan satılmıştı.
"DENGEYE GELECEKTİR"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün katıldığı TRT yayınında "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir" dedi.
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