Kurdaki düşüşü dolar yakıp halay çekerek kutladılar
Malatya'da döviz kurunun düşmesine sevinen bir grup, davul zurna ile yaptıkları kutlamada sembolik olarak da dolar yaktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı adımlar ile döviz kurunun düşüşe geçmesi sonrası Malatya’da bir grup kutlama yaptı.
Dolardaki düşüşün sabah saatlerinde 11 TL’yi bulması ile Malatya’da Şire Pazarı'nda davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yapıldı.
Davul zurna eşliğinde halay çeken grup, sembolik olarak dolar da yaktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan grup, tekbir getirip sloganlar atarak iktidara desteklerini dile getirdi.
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