Dolarda yeni rekor geldi: Dolar 19 TL'yi gördü
Dolar/TL bu sabah 19 seviyesinin üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde kapanan Borsa İstanbul’da işlemlere verilen ara bugün sona ererken, dolar/TL’de bu sabah rekor seviye kaydedildi.
Dolar/TL kuru 19’un üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur 19’un üzerini gördükten hemen sonra 18,85 seviyelerine çekildi.
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