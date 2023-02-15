Dolarda yeni rekor geldi: Dolar 19 TL'yi gördü

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:25

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:35

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde kapanan Borsa İstanbul’da işlemlere verilen ara bugün sona ererken, dolar/TL’de bu sabah rekor seviye kaydedildi.

Dolar/TL kuru 19’un üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur 19’un üzerini gördükten hemen sonra 18,85 seviyelerine çekildi.