Dolarda yeni zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 14 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:25

Güncelleme: 14.11.2023 - 09:25

Piyasalarda yargı bağımsızlığı endişeleriyle iç siyasi gelişmeler de geçen haftadan beri takip edilmeye devam ediliyor.

ABD enflasyon verileri, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell ve merkez bankası yetkililerinin faizlerin enflasyonu kontrol altına almak için yeterince yüksek olduğundan hâlâ emin olmadıklarını söylemelerinin ardından yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Merkez Bankası (TCMB) ilki 11 Ocak 2024'te New York'ta gerçekleştirilecek yatırımcı günleri düzenleyecek. Yatırımcı günleri kapsamında, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılarak, teknik sorular da yanıtlanacak.

Bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplama, TCMB net rezervlerinin geçen hafta 0.6-0.8 milyar dolar arttığını, toplam rezervlerdeki artışın ise 0.1-0.3 milyar dolar arasında olduğunu gösteriyor. Banka resmi verileri Perşembe günü açıklayacak.

TL'DE YIL BAŞINDAN BERİ YÜZDE 34.6 DEĞER KAYBI



Dolar/TL bu sabah güne 28.70 zirvesinden başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34.6 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 27.6 seviyesinde gerçekleşti. Euro TL ise güne 30.63 bandında başladı.

Hazine'nin geçen hafta ve dün gerçekleştirdiği ihaleler tahvil bono piyasasının kamu kontrolünden yeniden serbest piyasaya doğru ilerlediğini gösterdi. İhalelerden 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri, bankalara zorunlu olarak tahvil aldıran regülasyonlarla gerilediği tek haneli seviyelerden yüzde 42.18'e kadar yükseldi.

Mayıs ayında gerçekleşen iki seçim arasında yabancı payındaki rekor düşüşe rağmen TCMB regülasyonlarıyla yüzde 8.6 civarına kadar gerileyen bileşik getiri aradan geçen yaklaşık altı ayda 33 puandan fazla yükselmiş oldu. TCMB'nin geçen ay bankalara tahvil yükümlülüğü getiren regülasyonların önemli bölümünü kaldırması ve faiz artışları TL cinsi bono piyasasını yeniden serbestleşmeye doğru götürüyor.

Hazine bugün beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı ve beş yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile Kasım ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.

Son dönemde yabancı yatırımcılar TL tahvil piyasasının gelecek sene yeniden büyük bir yabancı ilgisi göreceğine dair görüş açıklamaya devam ediyor. Deutsche Bank, Türkiye'nin TL cinsi tahvillerinin gelecek yıl gelişmekte olan ülkelerdeki lokal para birimi tahvilleri arasında en iyi performansı gösterenlerden olmasını bekliyor.

CDS DÜŞÜŞTE

Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş son günlerde yerini düşüşe bıraktı. 5 yıllık CDS dün günü 377/382 baz puandan tamamladı.

İç veri gündeminde yarın bütçe, Perşembe günü Finansal İstikrar Raporu ile Cuma günü piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor.