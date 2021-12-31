Dolardan destek bulan altın fiyatları yıl sonuna hızlı girdi

31 Aralık 2021 Cuma, 09:51

Altın 2020 yılındaki ralliyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 2021’e son 42 yılın en kötü ilk çeyrek performanslarından biriyle başlamıştı. En son 2018 yılını kayıpla kapatan değerli metal, yıl başından bu yana yüzde 4,24 aşağıda bulunuyor.

Haftaya 638 TL’den başlayan gram altın, dolar/TL’nin yükselmesiyle hafta başından bu yana yüzde 20’den fazla bir yükseliş kaydetti. Dolar/TL’nin 13’ün üzerine tırmanmasıyla 750 TL’nin üzerine çıkan gram altın, güne 774 TL civarında başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 248 TL'den alıcı bulurken, bin 289 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 496 TL'den alınırken, 2 bin 582 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 7 bin 999 TL'den alınırken, 5 bin 146 TL'den satılmaya başladı.

TL'DE KAYIP YÜZDE 44

Bu yıla 7.44'lü düzeylerde başlayan dolar/TL'nin bu sabah güne başladığı 13.3 seviyesinde günü tamamlaması halinde TL'nin 2021 kaybı yüzde 44 seviyesinde olacak.

Böylece yıl içinde yüzde 60'a yaklaşan değer kaybı bir miktar telafi edilmiş olsa da TL yılı büyük kayıplarla kapatmış olacak.