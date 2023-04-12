Dolar/Euro kuru bugün ne kadar? (12 Nisan 2023 dolar - Euro fiyatları)
Dolar - Euro kuru kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 12 Nisan 2023 bankalar arası piyasada döviz kurlarında son durum.
İstanbul serbest piyasada dolar 19,3020 liradan, Euro 21,1080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,3000 liradan alınan dolar 19,3020 liradan satılıyor. 21,1060 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,1080 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,2890 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 21,0490 lira olmuştu.
Piyasalar bugün ABD enflasyon verisini bekliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı kararı alırken göz önüne aldığı tüketici enflasyonu verileri takip edilirken, piyasalar merkez bankasının mayıstaki toplantısında bir faiz artırımına daha gideceğini fiyatlıyor.
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