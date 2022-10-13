Doların yönü bu veriyle değişebilir

13 Ekim 2022 Perşembe, 08:44

Küresel piyasalarda, artan resesyon uyarıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri ve İngiltere tahvil piyasasında süren belirsizliklerle negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak ABD'nin eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aştı.

Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden verinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.

Yetkililerin, Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerini başarmak için daha sıkı bir politika duruşuna geçilmesi ve ardından bu duruşun sürdürülmesi gerektiği kararına vardığı aktarılan tutanaklarda, "Pek çok yetkili, enflasyonu düşürmek için çok az önlem almanın maliyetinin, çok fazla önlem almanın maliyetinden daha büyük olabileceğini vurguladı." denildi. Tutanaklarda ayrıca, yetkililerin politika ayarlamalarının kümülatif etkilerini değerlendirirken, bir noktada faiz artırımlarının hızını yavaşlatmanın uygun olacağı konusunda anlaştığı aktarıldı.

Analistler, piyasaların artık Fed'in politikasından dönmeyeceği konusunda ikna olduğunu, bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında 75 baz puandan 25-50 baz puana geçişin ne zaman gerçekleşeceğine odaklanıldığını söyledi.

Bu noktada en büyük sinyalin bugün açıklanacak eylül ayı TÜFE verisinden geleceğini aktaran analistler, beklenti üzeri gelen bir verinin piyasa fiyatlamalarını daha da bozabileceğini söyledi.

ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor. Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.

Yatırımcıların Fed'in tutanaklarındaki "enflasyonla mücadele için faiz artırımlarının devam edeceği" vurgusuna odaklanması ile dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,10, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 3,93'te dengelendi. Dolar endeksi ise 113,3 seviyelerindeki yatay hareketine devam etti. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni güne yükselişle başladı.