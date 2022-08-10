Dolar/TL, ABD enflasyon verisine odaklandı: Dolar ne kadar oldu? (10 Ağustos 2022)

Haziran ayı işgücü verileri saat 10.00'da yayımlanacak. Ayrıca gün içinde yapılacak Hazine'nin yurtiçi iki yıl vadeli dolar cinsi tahvilinin doğrudan satış sonuçları ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin saat 14.00'te başlaması beklenen konuşması da takip edilecek.

Türkiye'nin yeni sondaj gemisinin Akdeniz'de yeni petrol ve doğalgaz arama programını Antalya'nın yaklaşık 50 km açığında, yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile ihtilaf yaratmayacak alanda başlatmasının ardından bölgede gerilimin artacağı endişeleri hafifledi.

Ağustos ayında piyasa ve kamudan 32.9 milyar lira olmak üzere toplam 69.2 milyar lira borçlanmayı planlayan Hazine dünkü beş yıllık tahvilin yeniden ihracı ihalesinde 26.3 milyar lira borçlandı.

Yatırımcılar Türkiye'nin attığı ekonomi ve döviz politikası adımlarını izlemeye devam ederken, bu kapsamda perşembe yayımlanacak olan ödemeler dengesi ve döviz rezervi verilerini de izleyecekler.

Ekonomi yönetimi öncelikle düşük faiz politikasıyla imalat sanayi yatırımlarını artırmayı, orta vadede ise cari açığı kapatmayı güden bir politika izliyor. TCMB ve ekonomi yönetimi ancak bundan sonra yüzde 80'e ulaşan ve tüketicilerin alım gücünü keskin şekilde düşüren enflasyon ile mücadele hedeflerken, şu anki artışların arz tarafı ve uluslararası etkiler kaynaklı olduğunu savunuyor.

REZERVLERDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bu politikanın dayandığı temel unsurlardan biri olan döviz rezervleri de mercek altında. Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre, TCMB'nin döviz rezervlerinin geçen hafta 2 milyar doların üzerinde yükseldikten sonra bu hafta da 3 milyar dolara yakın artış kaydedeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin tarihi zirvelerdeki enerji ithalat faturası hakkında gösterge olan petrol fiyatları ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı ve enerji fiyatlarının keskin şekilde yükseldiği 24 Şubat öncesi seviyelerin yakınlarındaki seyrini sürdürdü. Petrol fiyatları son günlerde kaydettiği gerilemeye rağmen 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeler olan varil başına 94-96 dolar bandında işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre ekonomi yönetimi geçen yıl 50.7 milyar dolar olan Türkiye'nin enerji ithalatının bu yılın tamamında neredeyse iki katına çıkarak 100 milyar dolara ulaşacağını öngördü. Uzmanlar yüksek fiyatlar ve tüketim enerji faturasının yükselmesine neden olduğunu ifade ediyorlar.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Uluslararası piyasalara bakıldığında Temmuz ortasındaki zirvesinden sonra sınırlı gerileyen dolar endeksi saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde yatay seyretti. Enflasyondaki artış hızı hakkında fikir verecek manşet ve çekirdek enflasyon rakamları Fed'in faiz artırım hızını hesaba katan fiyatlamaları etkileyebilir.

Verinin ardından iki Fed yetkilisi tarafından Türkiye piyasaları kapandıktan sonra yapılacak konuşmaların merkez bankasının veriye bakışını yansıtacağı tahmin ediliyor.

Geçen hafta 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören ve ondan sonra 18'in hemen altında yatay seyre geçen dolar/TL bu sabah saat 09.05'te 17.9100/17.9380 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı Nisan sonundan bu yana kaybı yüzde 17.2, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.5 oldu.

Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) Temmuz sonunda 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından başlayan düşüşünü sürdürdü.

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i dün 6 baz puan daha gerileyerek 703/713 baz puandan kapandı. Gelişmekte olan ülkeler genelinde 27 Temmuz'dan CDS'lerde keskin düşüşler görülürken Türkiye'ninkinde düşüş 180 baz puanı aşarak benzerlerini aştı.