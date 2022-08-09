Ekonomist Alaattin Aktaş'tan kritik dolar kuru tahmini: 'Bundan kaçış yok'

09 Ağustos 2022 Salı, 11:42

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Enflasyonu dolar mı tetikliyor, doları enflasyon mu?" başlıklı yazısında dolar kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Aktaş, "Bir kere ortada böyle bir gerçek var. Dolayısıyla “Enflasyon düştü” dedikleri koşullarda bile fiyatlar artmaya devam edecek, bu artışın etkisiyle de döviz “yalnızca enflasyona bağlı olsa bile” yükselmesini sürdürecektir. Bundan kaçış yok" ifadelerini kullandı.

"O KADAR ZOR Kİ..."

Aktaş, "Geçtik diğer tüm etkenleri; cari açık veriyor olmamızı, döviz ihtiyacımızın devam edecek olmasını, rezervimizin bulunmamasını, ekonominin geleceğine ilişkin umutların tümüyle tüketilmiş olmasını ve güvensizliği, bu güvensizlikte dolayı yabancının Türkiye’yi tercih etmemesini... Bunları aşabilsek bile Türkiye’de dövizi aşağı çekecek şekilde bir fiyat gerilemesi yaşanması o kadar zor ki" diye belirtti.

"DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?"

Yazısının devamından "Gelelim can alıcı soruya, doların kaç lira olacağına" diyen Aktaş, "İlk etapta 18 lira aşılacak, sonrasında kritik düzeyler var; en başta 20 düzeyi. Burası da aşıldıktan sonra 22,5 ikinci kritik düzey. Dolar 22,5 ile 23 arasında bir süre salınabilir, 23 aşıldıktan sonra önce 25, sonra 30 görülecek... Siz bu sayıların yerine başka sayılar koyun, 20 demeyin de 21 deyin, 25 yerine 24 yazın, yine olur" ifadelerine yer verdi.

"YÜZDE 100 GARANTİ"

"Dikkat ederseniz sayı veriyorum ama tarih yok" diyen Aktaş, "Ben döviz konusunda hem düzey, hem tarih verebilecek kadar bilgi sahibi değilim. 'Dolar şu ay sonu şu kadar, iki-üç ay sonra şu kadar olur' diyenlerin hangi verilerle hareket ettiklerini de bilmiyorum. Ama dediğim gibi siz de çok rahatlıkla dolar ve Euro tahmini yapabilirsiniz ve zaman vermediğiniz sürece tüm tahminlerinizin tutacağı yüzde 100 garantidir" dedi.