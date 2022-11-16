Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor: Dolar ne kadar oldu? (16 Kasım 2022)

16 Kasım 2022 Çarşamba, 09:31

Dolar endeksi Polonya sınırına düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzenin Rusya tarafından fırlatıldığı şüphesiyle tırmanan jeopolitik endişelerle değer kazandı.

Daha sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın füzenin Rusya'dan fırlatılmadığını açıklamasıyla kazanımlarını kısmen geri veren endeks dün gece 107'nin üzerini gördükten sonra bu sabah 106.4 seviyesindeydi.

Asya borsaları bu sabah yüzde 1'e yakın gerilerken, S&P 500 endeksinin vadeli kontratları yatay seyretti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında devam eden G20 liderler zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında Biden ile dün yaptığı görüşme hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını satın alma talebi konusunda "olumlu gelişmeler" olduğunu ifade etti.

TL SON BİR YILDA YÜZDE 55 DEĞER KAYBETTİ

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle maruz kaldığı ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda Biden ile yaptığı görüşmede "olumlu hava" hissettiğini belirtirken, iki konuda da başka ayrıntı vermedi.

Türkiye'nin ABD ile yıllardır gergin olan ilişkileri yatırımcılar tarafından yakından izlenen konular arasında.

Yurtiçi gündeme bakıldığında bugün konut fiyatları ve talebi konusunda fikir verecek olan TCMB'nin Eylül ayı konut fiyat endeksi verisi ile TÜİK'in eylül ayı konut satış istatistikleri takip edilecek.

Son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybeden ancak son üç ayda yatay seyir izleyen dolar/TL bu sabah 09.11'de 18.6125 seviyesinden işlem görerek düne kıyasla yatay seyir izledi.