Milyon dolarlık tekne alevlere teslim oldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bakım yapılan 33 metrelik ahşap tekne, alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kumbahçe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tersaneye bakım için çekilen "Süreyya" isimli 33 metre uzunluğundaki ahşap teknede gece saat 02.00 sularında yangın başladı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yardım istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çekek alanında alev alev yanan tekneye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri uzun süre müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, etrafa sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Teknede büyük çapta hasar oluştu.
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