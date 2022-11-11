Euro dolar paritesinde yükseliş: Euro ne kadar oldu? (11 Kasım 2022)

11 Kasım 2022 Cuma, 09:39

ABD'de enflasyon ekim ayında soğuma sinyalleri verdi. Manşet yıllık enflasyon yüzde 7.7 ile yüzde 7,9'luk beklentinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon göstergeleri de eylül ayına göre geriledi.

Dün verilerin açıklanmasının ardından Fed'in Aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana geriledi.



EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0197 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:25 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 1,0220'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0,9936, en yüksek 1,0195 seviyelerini gören Euro/dolar paritesi günü 1,0195 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 13.10.2022 tarihinde 0,9632 ile son bir ayın en düşük, 11.11.2022 tarihinde ise 1,0235 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO/TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 18,9280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18.9300 lira olarak belirlendi.