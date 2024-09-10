Domates üreticileri isyan etti! 'Ürünler tarlada çürüyor'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 11:26

Güncelleme: 10.09.2024 - 11:26

Türkiye'nin dört bir yanında mahsulden zarar ederek isyan eden çiftçilere Balıkesir'deki domates üreticileri de katıldı.

Balıkesir'in verimli toprakları olarak bilinen Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde domates üreticileri mallarını satamamaktan şikâyetçi. Firmaların domatesi almamak için bahaneler uydurduğunu söyleyen üreticiler, dönümde 25 bin TL civarında zarar ettiklerini ifade ettiler.

'MALLARI ALAN YOK'

Sındırgı ilçesinde domates eken üreticiler, ürünlerini adeta tarlada bıraktı. Domatesten bu yıl para kazanamadıklarını, aksine zarar ettiklerini ifade eden üreticiler, sorunlarının çözülmesini bekliyor. Karagür Mahallesi sakinlerinden çiftçi Ergün Karaman, "65-70 dönüm her sene mahsul ekiyorum. Bu sene böyle bir rezillik görmedim. Malları alan yok, satan yok. Domatesin tonunu 1300 liraya satıyoruz. 75-80 kuruşa bu malı toplatıyorum. Bana ne kalıyor? 25 milyar lira zararım var dönümde. Ben bunu 1200 liraya satıyorum. Alan yok. Millet yola döküyor, ne yapsın? Fabrikaya mal yolluyorum, yüzde 20, yüzde 30 fire yazıyor. 1 TIR malda 6 ton, 8 ton fire yazıyor bana. Açık açık 'Almayacağım malı, getirme bana' diyor" dedi.

'NEYİM VARSA SATIP BORCUMU ÖDEYECEĞİM'

Çiftçi Karaman, "Motorumu, katırımı, neyim varsa satacağım, borcumu ödeyeceğim. Yoksa neyi satayım? Topladığım domates yol parasını ödemiyor. Dönümde 6 bin lira yol parası tutuyor. Bunun için kaç ton domates satmam lazım, siz hesap edin. Ondan sonra çiftçi isyan etti mi, 'etti' diyorlar. Ne yapalım, dökelim mi? Yola döküyoruz, ceza yazıyorlar. Neymiş? Protesto ediyormuşuz. Ne kışkırtması, yazık günah. 25-30 dönüm malım kaldı tarlada. Kamyon yok, motor yok, nereye koyacağım bu malı?" ifadelerini kullandı.