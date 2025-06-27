Donald Trump’ın Jerome Powell’a tepkisi piyasaları salladı: Dolar zayıfladı altın geriledi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, faiz indirimi yapmayan Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri hız kesmeden devam ediyor. Powell’ın son konuşmasında "bekle-gör" stratejisini sürdüreceklerini açıklamasının ardından, Trump bir kez daha sert tepki gösterdi.

POWELL YERİNE GEÇECEK İSİM EYLÜLDE AÇIKLANABİLİR

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump’ın Powell’ın yerine geçecek kişiyi eylül ya da ekim ayında açıklamayı değerlendirdiği belirtiliyor. Bu iddialar küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açarken, Türkiye’de altın, dolar ve Euro kurunda hareketlilik yaşanıyor.

DOLAR ENDEKSİ 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Doların küresel rezerv para niteliği zayıflarken, değer kayıpları dikkat çekiyor. Dolar endeksi, son günlerde yaşadığı düşüşlerle birlikte 97,076 seviyesine kadar gerileyerek Mart 2022’den bu yana en düşük seviyeye indi. Endeks yılbaşından bu yana yüzde 10’dan fazla değer kaybetti. Bu süreçte Euro/dolar paritesi 1,1743 ile Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, dolar/İsviçre frangı paritesi 0,7980 ile Eylül 2011’den bu yana en düşük düzeyine geriledi. Dolar/yen paritesi ise 143,75 seviyesine çekildi.

ONS ALTINDA SATIŞ BASKISI ARTTI

Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altında sert düşüşler yaşanıyor. Dün 3310–3352 dolar bandında işlem gören ons altın, günü 3327 dolardan kapattı. Yeni güne ise düşüşle başlayan değerli metal, sabah saatlerinde 3287 dolara kadar geriledi. Saat 08.14 itibarıyla ons altın 3298 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişe rağmen, ons altındaki düşüş gram altını baskılıyor. Dün 4223–4285 lira aralığında hareket eden gram altın, günü 4254 liradan tamamladı. Bugüne ise zayıf başlayan gram altın, sabah saatlerinde 4207 liraya kadar çekildi. Şu sıralarda gram altın 4208 liradan işlem görüyor.

TRUMP’IN POWELL’A YÖNELİK SERT SÖZLERİ SÜRÜYOR

Görev süresi bitimine 11 ay kalan Powell’a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, faiz kararlarından dolayı sık sık sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor. "Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum", "Gerçek bir aptal, Amerika’ya milyarlarca dolara mal oluyor!" ve "Onun beceriksizliğinin bedelini yıllarca ödeyeceğiz" ifadelerini kullanan Trump, Powell’ın görev süresi dolmadan değiştirilebileceğinin sinyalini verdi.