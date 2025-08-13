Donald Trump’tan altın piyasalarını rahatlatan açıklama! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ABD Başkanı Donald Trump, altına gümrük vergisi uygulanacağına dair tartışmalara son noktayı koydu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Altına gümrük vergisi uygulanmayacak” ifadelerini kullandı. Bu çıkış, geçen hafta ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) yayımladığı ve altın külçelerinin ülke bazlı tarifelere tabi olabileceğini öne süren metnin yarattığı belirsizliği ortadan kaldırdı.

CBP’nin internet sitesinde yer alan yazıda, bir kilogram ve 100 onsluk altın külçelerinin, Trump’ın 7 ağustos’ta yürürlüğe giren tarifelerine dahil edilebileceği belirtilmişti. Özellikle İsviçre gibi büyük rafineri merkezleri için yüzde 39’a varan vergi olasılığı gündeme gelmiş, bu durum ABD vadeli altın kontratlarını rekor seviyelere taşımış ve uluslararası sevkiyatları durma noktasına getirmişti.

FİYATLAR GERİLEDİ Trump’ın açıklaması sonrası New York Comex’te ons altın fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.530 dolardan 3.393 dolara düştü. Londra spot piyasasında ise fiyat 3.350 dolar seviyelerine geriledi. Böylece geçen cuma yaşanan sert yükselişin büyük bölümü geri alındı.

Piyasa uzmanları, altının küresel finans sisteminde para benzeri bir varlık olmasından dolayı, tarife uygulamasının bakır veya alüminyum gibi endüstriyel metallere kıyasla çok daha ciddi etkiler yaratabileceğini vurguluyordu. Bağımsız analist Ross Norman, “Kriz atlatıldı, bu piyasalar için dev bir rahatlama” değerlendirmesinde bulundu.

JEOPOLİTİK GERİLİM AZALIYOR Jeopolitik cephede de tansiyonun düşmesi altına satış getirdi. Trump’ın, 15 ağustos’ta Ukrayna’daki savaşın sona ermesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da görüşeceğini açıklaması, çatışmaların son bulacağına yönelik umutları artırdı ve güvenli liman talebini zayıflattı. Ayrıca Trump, Çin ile ateşkesi 90 gün daha uzatarak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi yumuşattı. Piyasalar, eylül ayında olası bir Fed faiz indirimi beklentisini koruyor.

UBS’TEN ALTIN İÇİN UZUN VADELİ İYİMSERLİK UBS, son dalgalanmalara rağmen altın konusunda uzun vadeli pozitif beklentisini sürdürüyor. Banka, yıl içinde faiz indirimlerinin başlamasıyla fiyatların yeniden yukarı yönlü ivme kazanacağını öngörüyor. Ancak yaz dönemi koşulları ve zayıf fiziki talep, kısa vadede fiyatları dar bantta tutabilir.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, yılın ilk yarısında Çin’de mücevher talebi yüzde 28, Hindistan’da ise yüzde 21 azaldı. Buna karşın Avrupa’da fiziki yatırım talebi yüzde 114, Asya-Pasifik’te ise yüzde 17 arttı. Trump’ın kararıyla tarifeler kaldırılmış olsa da, altının yönü için makroekonomik veriler ve Fed’in para politikası açıklamaları belirleyici olacak.

FORBES’TEN 3.800 DOLAR TAHMİNİ Forbes’un analizine göre, altın yıl sonuna kadar 3.800 dolara yükselebilir. Analizde, ağustos ve eylül aylarının tarihsel olarak altın için güçlü dönemler olduğuna dikkat çekiliyor. Mevsimsel ve döngüsel veriler yukarı yönlü sinyal verse de, ekim ortasında zirve beklenirken ayın ikinci yarısında zayıflama riskinin bulunduğu ifade ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 390 TL

4 bin 390 TL Çeyrek altın: 7 bin 237 TL

7 bin 237 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 814 TL

28 bin 814 TL Ons altın: 3 bin 350 dolar