Donald Trump’tan yeni ticaret hamlesi: Çelik ve alüminyuma dev vergi!

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisinin yüzde 50’ye yükseltilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİ ÖNE ÇIKTI

Kararnamede, çelik ve alüminyum ithalatının ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit edecek düzeye ulaştığı ifade edildi. Daha önce uygulanan yüzde 25 oranındaki tarifenin bazı iyileşmeler sağladığı ancak sektörün üretim kapasitesini sürdürülebilir kılmakta yetersiz kaldığı belirtildi.

YENİ TARİFE BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Alınan karar doğrultusunda çelik ve alüminyum ürünleri ile bunların türevlerine uygulanan gümrük vergisinin yüzde 50’ye çıkarıldığı bildirildi. Yeni tarifelerin 4 Haziran’da yerel saatle 00.01 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

İNGİLTERE’YE İSTİSNA UYGULANACAK

Geçtiğimiz ay İngiltere ile imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye özel istisna tanındığı ifade edildi. İngiltere’ye yönelik gümrük vergisinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı, bu uygulamanın ise 9 Temmuz sonrası tekrar değerlendirileceği kaydedildi.