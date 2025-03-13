Donald Trump’tan Avrupa Birliği'ne yeni vergi misillemesi: 'Bu Amerika için harika olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ni adaletsiz gümrük tarifeleri uygulamakla suçladı ve yeniden sert bir misilleme yapacağını duyurdu.

Donald Trump’tan Avrupa Birliği'ne yeni vergi misillemesi: 'Bu Amerika için harika olacak'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:19

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin viskiye uyguladığı gümrük vergisini kaldırmaması halinde, AB'den ithal edilen tüm şarap ve alkollü içeceklere yüzde 200 oranında gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'ni "ABD'yi sömürmek için kurulan, dünyanın en düşmanca ve adaletsiz vergi sistemi" olarak tanımladı. Viskiye uygulanan yüzde 50'lik tarifenin kabul edilemez olduğunu belirten Trump, “Eğer bu tarife derhal kaldırılmazsa, Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü içeceklere yüzde 200 vergi uygulayacağız. Bu, Amerika için harika olacak" dedi.


Etiketler: #ABD #Donald Trump #avrupa birliği #alkollü içecek

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