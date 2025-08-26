Dördüncü Kamu Hakem Kurulu görüşmesi öncesi Memur-Sen'den Maliye Bakanlığı önünde eylem: 'Konu oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor'

Kamu Hakem Kurulu’na taşındı. Saat 14.00’te yapılacak dördüncü Kamu Hakem Kurulu toplantısı öncesinde Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

ALİ YALÇIN’DAN SERT TEPKİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın eylemde yaptığı açıklamada, memurların ve emeklilerin tahammülünün kalmadığını belirterek şunları söyledi:

"Aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızı bulan memurların tahammülü kalmadı. Biz masada anlattık, salonda anlattık, görüşmelerde anlattık. Artık bizi anlayın diyoruz. Üç gündür iki saatlik görüşmelerle oyalama taktiği uygulanıyor. Toplu sözleşmede olduğu gibi konu oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor. Maliye Bakanına sesleniyoruz: Memur enflasyonun sebebi değil, mağdurudur. Bunun da müsebbibi sensin. Her şeyin faturası bize çıkıyor, biz ödüyoruz. Sermayeye teşvikler yapılırken memura ve emekliye sıra gelince ‘kasa boş’ sözleri olur mu?"