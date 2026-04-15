Dört büyüklerin karnesi belli oldu: Borsada en çok değer kaybeden kulüp hangisi?

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına kayıp yaşattı. Spor endeksi, ocak-mart döneminde genel satış baskısı ve kulüplerin Avrupa kupalarına veda etmesiyle geriledi.

SPOR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Borsa İstanbul’da spor endeksi, yılın ilk üç ayında yüzde 16,1 oranında değer kaybetti. Endeksteki gerilemede genel piyasa satış eğiliminin yanı sıra kulüplerin Avrupa kupalarından elenmesi de etkili oldu.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN FENERBAHÇE OLDU

Dönem içinde en fazla değer kaybı yaşayan spor şirketi Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Fenerbahçe hisseleri yüzde 24,3 oranında geriledi.

Aynı dönemde diğer kulüplerde de düşüşler görüldü:

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği: Yüzde 14

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ: Yüzde 11

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları: Yüzde 9,5

KULÜPLERİN PİYASA DEĞERLERİ

Halka açık dört spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe: 16 milyar 187 milyon 500 bin TL

Galatasaray: 14 milyar 175 milyon TL

Trabzonspor: 6 milyar 900 milyon TL

Beşiktaş: 6 milyar 328 milyon 664 bin 493 TL

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında piyasa değerleri açısından sıralama değişmezken, genel eğilimde zayıflama dikkat çekti.