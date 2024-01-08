Döviz yatırımcısı dikkat! TL yıl başında yüzde 1.1 değer yitirdi... Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:15

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:15

Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı ile yabancıların ilgi gösterdiği 10 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hazine bugün ayrıca aralık ayı nakit dengesi verilerini de açıklayacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze'deki çatışmaları görüşmek üzere gerçekleştirdiği bölge turunun ilk gününde Türkiye'yi ziyaret etti. Blinken haftasonu yaptığı ziyaret ardından ABD'nin, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini yakında onaylayacağını düşündüğünü söyledi.

TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Değer kaybı Aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla biraz hızlandı.

Dolar TL bu sabah 09.08'ta 29.87 seviyesindeydi. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, yıl başından bu yana ise yüzde 1.1 değer yitirdi. Euro TL ise 32.71 bandında işlem görüyor.

TCMB YATIRIMCI GÜNÜ

TCMB'nin ilk kez yatırımcı günü temasıyla 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York merkezinde gerçekleştireceği toplantısında verilecek mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın para politikası konulu sunumu ile başlayacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı bir sunum yapacak.

Toplantıda JPMorgan'nın yanı sıra Fidelity, Artisan, Goldman Sachs, Pimco, Vanguard, Blackrock, UBS, Morgan Stanley gibi küresel finans devlerinin de aralarında yer aldığı 200'e yakın katılımcı yer alacak.

Yatırımcı gününde; dezenflasyon patikası, döviz rezervleri stratejisi, bankacılık sektörü ve makroihtiyati çerçeve başlıklı ayrıntılı oturumlar da gerçekleştirecek.

HAZİNE İHALELERİ

Ocak ayında 97.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 121 milyar TL iç borçlanma programlayan Hazine, geçen ay yabancı ilgisi ile hedefin iki kat üzerinde borçlanmıştı.

İlk çeyrekte 502 milyar TL borçlanma programlayan Hazine tahvilleri uzun süredir yabancı yatırımcının ilgi alanında değildi. Bu durum genel seçimlerin ardından değişmeye başladı. Son olarak dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi.

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan Türkiye'nin kredi iflas primi (CDS), alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş ile 350 baz puanın altına gerilerken, yurtdışından yatırımcı talebi de geçen ay altı yılın zirvesine yükseldi.

Bankacılar ihalelerde yabancı ilgisinin kuvvetini yakından izliyorlar.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ İLE MOODY'S İZLENECEK

Hazine ihaleleri yarın da devam edecek. Çarşamba günü Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve işsizlik, Cuma günü ise cari denge verisi takip edilecek.

Cuma günü piyasa kapanışı ardından ise Türkiye'yi B3 seviyesi ile yatırım yapılabilir kategorinin altı kademe altında derecelendiren Moody's olası güncellemesi takip edilecek.

Aralık ayındaki kararı pas geçen Moody's yetkilisi Marie Diron kısa süre önce Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun on yılı aşkın süredir ilk kez yükseltilebileceğine işaret etmişti.