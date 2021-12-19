Dövizdeki hızlı yükseliş ilacı vurdu

19 Aralık 2021 Pazar, 02:00

CHP’li Taşcıer, ülkedeki ekonomik durumun Şubat 2022’de yapılacak kur güncellemesini de etkileyeceğine dikkat çekti. İlaçlarda “devasa bir zammın” kapıda olduğunu belirten Taşcıer, “Türkiye’de her yıl şubat ortasında ilaç fiyat kararnamesi yayımlanıyor ve o sene içerisinde ithal ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak sabit Avro kuru belirleniyor. İthal ilaçlar için sabit kur 2018’de 2.69 TL, 2019’da 3.40 TL, 2020’de 3.81 TL ve 2021’de de 4.57 TL olarak belirlenmişti. Bugün ise Avro kuru 19,20’yi aşmış durumda. Böyle bir ortamda ilaç fiyatlarında olağanüstü zamlar görmemiz artık beklenti değil, bir kesinlik haline geldi” ifadelerini kullandı. Bu yıl için sabitlenen kur ile güncel kur arasındaki farkın dört katı aştığına dikkat çeken Taşcıer, “2021 için sabit kur 4.57 olarak belirlendiğinde güncel kur o gün için 9 lira seviyesindeydi. Yani arada yaklaşık iki katlık bir fark vardı. Bu yıl da bu farkın hemen hemen iki kat olarak korunacağı öngörülürse, ilaçlara yeni yılda en az yüzde 120’lik bir zam geliyor demektir. Türk Lirası, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının akıl ve bilim dışı ısrarıyla daha da değer kaybetmeye devam ederse bu oran yüzde 160-170’lere bile varabilir” yorumunu yaptı.

CEREMESİ VATANDAŞA

AKP’li vekillerden gelen “Gerekirse soğan ekmek yeriz” açıklamalarını anımsatan Taşcıer, “Vatandaş ilaçlar için ne yapacak? ‘Gerekirse bir hapı dörde böler milletimiz’ mi diyecekler” sorusunu yöneltti. Şu an yaşanan ilaç krizine de vurgu yapan Taşcıer, “Sağlık Bakanlığı reddetse de, kendi beceriksizliğinin suçunu eczacılara yıkmaya çalışsa da gerçekler ortada. Her yıl söylüyoruz ancak dinlemiyorlar. Çözüm çok basit: Eğer siz kurları sabit tutamıyorsanız, ilaç fiyat kararnamesini yılda bir kez değil, birkaç kez düzenlemek zorundasınız. Yoksa ceremesini vatandaş kullanmak zorunda olduğu ilacını bulamayarak çekiyor” diye konuştu.

HAPI DÖRDE Mİ BÖLELİM?



Türk Lirası değer kaybettikçe ilaçların zamlanacağını vurgulayan Taşcıer, “AKP’liler ‘Gerekirse soğan ekmek yeriz’ diyor da, vatandaş ne yapacak? ‘Bir hapı dörde böler milletimiz’ mi diyecek?” tepkisini gösterdi.

